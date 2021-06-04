بعد تبادل اطلاق نار.. القبض على أخطر عصابة في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت شرطة ميسان، مساء الاربعاء ، عن إعتقال “أخطر عصابة امتهنت جرائم متعددة في المحافظة” .

وقالت مديرية شرطة المحافظة في بيان ” أن قوة أمنية مشتركة بإشراف قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت العميد عبد الخضر جاسم محمد،  شنت حملة أمنية موسعة في ناحية السلام التابعة إلى قضاء الميمونة جنوب غرب مدينة العمارة، لمداهمة وكر عصابة لم تتخذ مكان محدد لإقامتها وتنشط عملياتها في المناطق البعيدة عن مركز المحافظة وذلك لسهولة الحركة والهرب ، بحسب تحليلات المختصين في الشأن الأمني .

واضاف البيان ، أن عملية القاء القبض تمت بناءً على متابعة مدير قسم شرطة قضاء الميمونة لأفراد العصابة عند تواجدهم في إحدى مناطق الناحية بعد توفر الأدلة ضد المتهمين ما أفضى الى اعتقالهم واعترافهم بارتكابهم عدد كبير من الجرائم .

واوضح أن القوات الأمنية تصدت للعصابة وألقت القبض على أفرادها بعد تبادل إطلاق النار معهم ، والاستيلاء على العجلة التي يستقلونها مع ضبط أسلحة نارية مختلفة .

وأشارت مديرية الشرطة ، إلى أن أفراد العصابة مطلوبين بجرائم متعددة من بينها الإرهاب والقتل العمد والسرقات والخطف والتسليب وجرائم أخرى ، فيما تمت إحالتهم إلى الجهات المعنية لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

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