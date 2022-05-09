بعد تاكيد إصابة بالحمى النزفية..منع حركة الحيوانات بين أقضية ميسان

بعد تاكيد إصابة بالحمى النزفية..منع حركة الحيوانات بين أقضية ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة بيطرة ميسان ،الاثنين، عن منع حركة الحيوانات ما بين الأقضية والنواحي سيما بعد تسجيل حالات إصابة بمرض الحمى النزفية في عدد من الأقضية والنواحي.

وقال مدير الدائرة باسم العريبي في تصريح صحفي هناك 17 فريقا مختصا يجري عمليات عزل الحظائر التي سجلت إصابات للحد من انتقال حشرة القراد الناقلة لهذا المرض.

وأشار الى إن دائرته تباشر بعمليات الرش والتغطيس للحيوانات للقضاء على حشرة القراد الناقلة للمرض وتستهدف مراعي تربية المواشي والأغنام من ناحية العزير أقصى جنوب المحافظة إلى ناحية علي الغربي أقصى شمالها.

وأضاف أن عمليات الرش كثفت في المناطق التي سجل فيها إصابات مؤكدة وهي إصابة واحدة، منوها الى وجود ثلاث إصابات غير مؤكدة تم تطويق وحجر الحظائر التي شهدت إصابات بمسافة 13 كم ورشها بمادة الدلتا مثرين المجهزة من وزارة الزراعة.