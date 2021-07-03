بعد تألقها بحفل الرياض.. نوال الكويتية توجه رسالة لجمهورها

المستقلة/- منى شعلان/ عبرت الفنانة نوال الكويتية عن سعادتها لإحياء حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية مساء أول أمس الخميس، وذلك بعد غياب استمر عامين، بسبب الإغلاق الذي كان مفروضاً بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشرت نوال الكويتية، صورا لها من إطلالتها بالحفل عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ووجهت رسالة لجمهورها قائلة : “فرح وشوق ووله وطرب.. هذي كانت أحاسيسي لما التقيت فيكم أمس جمهوري، شكراً لحبكم ودعمكم لي”.

وأشعلت نوال الحفل بباقة من أجمل أغانيها، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم داخل مسرح الحفل للحفاظ على سلامة الحضور.

وتألقت الفنانة الكويتية نوال، الملقبة ب”قيثارة الخليج” بفستان رائع من تصميم مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد.

وكان آخر حفل لنوال الكويتية بالسعودية في يونيو 2019 في “ليلة سهم”، لكنها عادت عقب عودة تنظيم الفعاليات الترفيهية في المملكة، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

وكانت نوال الكويتية قد طرحت آخر ألبوم غنائي لها بعنوان “الحنين”، وذلك في نوفمبر 2019، فيما طرحت أغنية منفردة بعنوان “القلب يفداك”، في فبراير الماضي.

 

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