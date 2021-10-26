بعد ايام قليلة.. تطبيق واتساب سيتوقف عن الهواتف القديمة

المستقلة/- سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على الهواتف القديمة والتى تصل لأكثر من 50 طرازا، بما في ذلك بعض هواتف أيفون بعد أيام قليلة، وتحديدا في 1 نوفمبر المقبل، حيث أكد واتساب المملوك لشركة فيس بوك أنه سيتوقف عن دعم هواتف أندرويد التي تعمل بنظام التشغيل OS 4.0.4 والإصدارات الأقدم اعتبارًا من 1 نوفمبر 2021 وما بعده وأجهزة أيفون التي تعمل بنظام iOS 10 والإصدارات الأحدث.

إيقاف دعم واتساب
وسيؤدي إيقاف دعم واتساب إلى حجب الوصول إلى خدمات الرسائل ومشاركة الصور والفيديو، وذلك حيث تقوم المنصة – التي يستخدمها نحو ملياري شخص حول العالم – بتحديث أنظمتها سنويا.

أجهزة أبل التى لن يدعمها واتساب
ستفقد ثلاثة أجهزة أيفون من الجيل القديم الدعم، ويتضمن ذلك أبل أيفون SE (الجيل الأول) و أيفون 6S و أيفون 6S Plus، حيث يحتاج أصحاب هذه الهواتف إلى التأكد من تحديث هواتفهم أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى واتساب.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خطأ ديني “وتحريف في القرآن” في فيلم مصري يثير الضجة

اخبار العراق

هيئة النزاهة : تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في دوائر ذي قار

اخبار العراق

محكمة القضاء الاداري توقف مؤقتا أمر إقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام

اخبار العراق

الساعدي : مفوضية الانتخابات اعادت نفس الأخطاء الماضية لسابقتها

اخر الاخبار

بعد ايام قليلة.. تطبيق واتساب سيتوقف عن الهواتف القديمة

اخر الاخبار

اخصائي تغذية يؤكد.. الملفوف المخلل أكثر فائدة للصحة من الملفوف الطازج

اخبار العراق

علاوي : العراق سيتوقف عن حرق الغاز المصاحب نهائياً في عام 2025

اخبار العراق

علاوي : العراق سيتوقف عن حرق الغاز المصاحب نهائياً في عام 2025

اخر الاخبار

بعد تفكير طويل .. الإعلامية ريهام سعيد تتنازل عن دعواها ضد الراقصة سما المصري

اخر الاخبار

تقارير إيطالية : كونتي يوافق مبدئيا على تدريب مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة

اخر الاخبار

واشنطن تصدر بيان هام بخصوص نجاح الانتخابات العراقية

اخر الاخبار

وزارة العمل : 300 إصابة عمل شهريا

الاخبار

غرفة صناعة نينوى : 300 مصنع لا تزال مدمرة منذ تحرير من داعش

اخر الاخبار

زراعة الديوانية تعلن عن خبر سار

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد موجة صعود قوية

اخر الاخبار

الصحة العراقية تقرع ناقوس الخطر “نظامنا الصحي استنزف”

اخر الاخبار

مرونة ومن دون اكراه .. التربية تنفي فرض ارتداء الزي المدرسي