بعد انضمامها الى اتحاد الجامعات الدولي ..جامعة كلكامش تنظم مؤتمر الطاقة المتجددة

المستقلة/- اعلن رئيس اتحاد الجامعات الدولي د. محمد خير الغباني عن التحضير لتنظيم مؤتمر الطاقة المتجددة خلال العام الحالي، بمشاركة دولية واسعة.

وقال الغباني خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة انضمام جامعة كلكامش العراقية الى الاتحاد، ان المؤتمر القادم يمتاز بكونه نظري تطبيقي حضوري على مستويات رسمية، لافتا الى ان “العراق بلد توارث الحضارات وقادر على تطوير الاداء في الجامعات العراقية ويتبني الجديد المتطور الذي تشهده الساحة العالمية”.

واشار الى ان “تنظيم مؤتمر الطاقة المتجددة يمتاز باقامة نشاطات تطبيقية لخلق الجديد الذي يخدم الانسانية، ومن هنا يمكن ان يحقق انطلاقة مهمة على مستوى المنطقة، حيث يعد هذا التوجه الاهم الذي يجب ان يتميز به قطاع التعليم خلال الفترة القادمة”.

وعن انضمام جامعة كلكامش الى اتحاد الجامعات الدولي بين الغباني ان “هناك ضرورة لتحقيق معايير معينة لنقل الجامعات العراقية الى الدولية في جميع مفاصلها وتكون مخرجات الصروح العلمية بمستوى عالي”، لافتا الى ان “تطوير برامج الجامعات العراقية وربطها بعملية التنمية يحقق اعلى درجات المنفعة للعراق وينقل المجتمع الى مرحلة افضل تنهض باقتصاد العائلة، لاسيما ان 33 جامعة عراقية حكومية واهلية تنضوي ضمن عضوية الاتحاد”.

واكد ان “الفترة المقبلة ستشهد تبني تجربة منضومة طاقة شمسية على نطاق محدود ثم تعمم الى جميع مناطق العراق، حيث الهدف توفير مليار الدولارات الى الموازنة الاتحادية، من خلال التحول الى الطاقة النظيفية لتغطية الطلب المحلي”، مشيرا الى “وجود توجهات كثيرة تذهب باتجاه ترصين الموارد البشرية من مخرجات الجامعات في العراق”.

بدوره قال رئيس جامعة كلكامش د. بهاء السعبري: وجدنا منفعة في انضمامنا الى اتحاد الجامعات الدولي، مؤكدا ان “التواجد في ساحة التعليم الدولي من شانه ان يرفع الاداء ويعمل على ترصين الموارد البشرية وزيادة خبراتها التي تدعم سوق العمل الوطني بالجيد والمتمكن من التكنلوجيا المتطورة التي باتت تدخل سوق العمل بشكل تدريجي”.

وبين ان “مؤتمر الطاقة المتجددة الذي سينظم خلال العالم الحالي على نطاق واسع يجعلنا نساهم في خفظ الانبعاث، ونحن قادرين على ذلك بالتعاون مع العالم الخارجي ومن خلال الشراكة الدولية، ويمكننا بتضافر الجهود ان تعمل على تحقيق نتائج فعلية لخدمة اقتصادنا والمنطقة وبناء مستقبل مستدام”.

وشدد على “تبادل الخبرات وعدها امر مهم للوصول الى حلول تساهم في بناء مستقبل يخلق اقتصاد مستدام من خلال الاستثمارات التي تساعد في تطوير المشاريع والوصول الى تنمية مستدامة حقيقية”.