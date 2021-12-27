بعد انتظار طويل ..المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات

المستقلة/- بعد انتظار طويل امتد لأكثر من شهرين وشهدت توترا كبيرا ، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن النتائج النهائية في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعدما ردّت دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة برئيس تحالف الفتح للدفع إلى إلغاء النتائج.

وتفتح المصادقة على النتائج المجال الآن أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ثمّ انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة.

وأعلنت المحكمة في بيان مقتضب أن “المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب”.

وكانت المحكمة قد ردّت في وقت سابق الدعوى المقدمة من تحالف الفتح ، لإلغاء نتائج. وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً.

وبعيد المصادقة، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بيان صادر عن مكتبه قبول قرار المحكمة رغم “إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية شابها الكثير من التزوير والتلاعب”.

وجاء في البيان “من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديموقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية”.

كما اعلن زعيم تيار الحكمة قبوله بقرار المحكمة الاتحادية، مؤكدا عدم مشاركة التيار بالحكومة المقبلة.

وكان القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة الاتحادية قد أعلن في وقت سابق “رفض طلب المدعين إصدار امر ولائي لإيقاف اجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات”، مؤكدا أن “الحكم باتا ملزما للسلطات كافة”.

وأضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف”.

اما زعيم دولة القانون نوري المالكي فأعلن هو الاخر قبوله بالقرار معللا ذلك بأسباب تتعلق بوضع البلد .

وتصدّرت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية الانتخابية.

وعلى الرغم من تراجع الكتلة السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، الا انها تبقى لاعبا رئيسا في عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي غالبا ما تمر بمفاوضات صعبة خلف الأبواب المغلقة من أجل الوصول إلى اتفاق مرضٍ للجميع وفق مبدأ المحاصصة.

واعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن “اعتراض بعض الكتل على النتائج الانتخابات العامة (…) بغض النظر عن اسبابه ينال من قيمة الانتخابات ويبعد ثقة الناخب بها ويبعد العملية السياسية عن مسارها الصحيح”.

واكد أن “ذلك سيؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهم نتاجاً لتلك الانتخابات”.

وأضاف أن “الجهات المعترضة” أكدت أن “سبب اعتراضها هو آلية العد والفرز الإلكتروني وأن تلك الآلية تفقد العملية الانتخابية الانتخابية المصداقية وتؤثر على نتائج الانتخابات وذلك لإمكانية اختراق الأجهزة بالوسائل العملية الحديثة”.

لذلك “تجد المحكمة وجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم لتعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد الفرز اليدوي بدلا من العد والفرز الالكتروني، إذ إن أساس نزاهة الانتخابات و ترسيخ مبادئ الديموقراطية عن طريقها يعتمد على مدى ثقة الناخب بمصداقيتها و نزاهتها”.