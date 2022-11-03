بعد الوساطة التركية..ست سفن شحن تغادر الموانيء الاوكرانية محملة بالحبوب

المستقلة/- اعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، عن مغادرة ست سفن شحن محملة بالحبوب، الموانئ الأوكرانية التزاما بالاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف برعاية تركيا والأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أنها قد حصلت على ضمانات أمنية كافية من كييف بأنها لن تستخدم الممر البحري لأغراض عسكرية.

يأتي ذلك بعد يوم من عودة روسيا إلى اتفاق يتيح تصديرها عبر البحر الأسود، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الخميس أن ست سفن شحن محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أكار قوله “بعد إعادة العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، غادرت ست سفن شحن الموانئ الأوكرانية”.

وكانت موسكو قد أعلنت السبت أنها ستعلق مشاركتها في تنفيذ اتفاق الحبوب، متهمة أوكرانيا باستخدام ممر شحن آمن أقيم بموجب الصفقة لشن هجوم بمسيّرات على أسطولها في البحر الأسود.

وإثر ذلك، بذلت تركيا والأمم المتحدة، اللتان توسطتا في الاتفاق الموقّع في تموز/يوليو، جهودا دبلوماسية مكثفة لإنقاذ الاتفاق الرامي إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إنها حصلت على ضمانات كافية من كييف بأنها لن تستخدم الممر البحري لأغراض عسكرية.