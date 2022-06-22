بعد الموافقة على صفقة الاستحواذ على تويتر.. ثروة ماسك تقفز الـ 20 مليار دولار

المستقلة/- بعد دقائق من موافقة مجلس إدارة شركة تويتر على إتمام صفقة الاستحواذ، قفزت ثروة إيلون ماسك بأكثر من 20 مليار دولار لتتجاوز الـ 230 مليار دولار.

ووفقًا لبيانات الثروة اللحظية لفوربس العالمية قفزت ثروة إيلون ماسك لتتخطى الـ 230 مليار دولار، بفارق 70 مليار دولار عن صاحب المركز الثاني برنار أرنو و76 مليار دولار عن صاحب المركز الثالث جيف بيزوس.

وأوصى مجلس إدارة شركة تويتر بالإجماع، بموافقة حاملي الأسهم على عرض بيع مقترح بقيمة 44 مليار دولار قدمه الملياردير الأميركي المدير التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.

وفي تقرير منفصل للجنة الصكوك والتبادل الأميركية أوصى رئيس مجلس إدارة تويتر في خطاب أرسل للمستثمرين اليوم الثلاثاء، المستثمرين أن يوافقوا بالإجماع على التصويت بتبني اتفاق الدمج.

وفي حال استكمال الصفقة التي يبدو أن إيلون ماسك يماطل في إتمامها فسيحصل مستثمرو الشركة على أرباح تبلغ 15.22 دولاراً لكل سهم يملكونه.

تعليق الصفقة
وقال الملياردير إيلون ماسك الثلاثاء إن خطوته للاستحواذ على تويتر تبقى معلقة بسبب ما قال إنها أسئلة مهمة للغاية حول عدد المستخدمين الوهميين على الشبكة الاجتماعية.

وأضاف ماسك ردا على سؤال خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة أن المسألة “حساسة ما زالت هناك بعض الأمور التي لم يتم حلها”.

وتابع ماسك أن هذا يتضمن إن كان عدد المستخدمين الوهميين والبريد العشوائي على النظام أقل من خمسة بالمئة وفقا لادعاءاتهم، وهو أمر لا أعتقد أنه يعكس تجربة غالبية الناس عند استخدام تويتر.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

التخطيط تمنح 135 هوية تصنيف وتجديد لشركات المقاولات

اخبار العراق

الصحة : أنشاء (4) مدن طبية و (15) مستشفى سعة 100 سرير في كل محافظة

اخبار العراق

حركة حقوق تنفي تبنيها اي اجراء او صدور بيان عنها

اخر الاخبار

مركز ابحاث : لا يمكن تمييز الفيروس المنتج في المختبر الشبيه بالفيروس التاجي

اخر الاخبار

نائب ياباني : امريكا وبريطانيا عملتا الكثير لإثارة النزاع في أوكرانيا

اخر الاخبار

الامم المتحدة : إيران اعدمت أكثر من مئة شخص بداية عام 2022

اخر الاخبار

ملياردير امريكي : العقوبات ضد روسيا ضربت الغرب والولايات المتحدة

اخر الاخبار

ملياردير امريكي : العقوبات ضد روسيا ضربت الغرب والولايات المتحدة

اخر الاخبار

بعد الموافقة على صفقة الاستحواذ على تويتر.. ثروة ماسك تقفز الـ 20 مليار دولار

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بسبب مسعى بايدن لخفض تكاليف الوقود

اخبار العراق

اليوم .. انطلاق منافسات الجولة الـــ37 مــن الدوري العراقي الممتاز

اخر الاخبار

قواعد الإشتباك في الزمن الأغبر

اخر الاخبار

تونسية تتوج بلقب ملكة جمال الماركتينغ لعام 2022

اخبار العراق

قائد عمليات ميسان يشرف على تفويج حجاج بيت الله الحرام

اخبار العراق

المطالبة بالتحقيق  في اندلاع حريق بمولدة  كهرباء  أهلية

اخبار العراق

مجموعة شركات شل في العراق تضع خطط لمعالجة الغاز المصاحب

اخر الاخبار

واتسآب يطرح ميزة جديدة لنظام التشغيل Windows