بعد الفوز على فولهام..أرسنال يواصل صدارة الدوري الإنكليزي

 

المستقلة/- استطاع فريق أرسنال مواصلة الاحتفاظ بصدارة الدوري الإنكليزي للممتاز، بعدما قلب تأخره امام فولهام الى فوز بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت مساء السبت، على ملعب الامارات، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان فريق المدرب ميكيل أرتيتا الطرف الأفضل في الشوط الأول، وتعددت المحاولات من كلا الجانبين طوال دقائق الفترة الأولى، دون أن يكون هناك جديد على لوح النتيجة، لتتأجل مهمة هز الشباك لفترة ما بعد الاستراحة.

سجل فولهام الهدف الأول بعدما استغل ألكسندر ميتروفيتش خطاً في دفاع الجانرز، ليخطف الكرة ويسددها بنفسه في الدقيقة 56.

وعادل النرويجي مارتن أوديجارد لفريق الارسنال بعد مرور 8 دقائق فقط، وقبل نهاية الوقت الأصلي بنحو أربع دقائق، نجح جابرييل ماجاليس في تسجيل هدف الفوز لأرسنال.

وبهذا الفوز يواصل أرسنال صدارة جدول البريميرليج متفوقا على مانشستر سيتي، بـ 12 من أربعة مباريات، ما يعد افضل انطلاقة لارسنال منذ عقود.

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