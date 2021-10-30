بعد العد اليدوي للمحطات المطعون.. نتائج انتخابات ميسان مطابقة ١٠٠%

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلن مكتب انتخابات ميسان عن مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع نتائج العد والفرز الالكتروني بالنسبة للمحطات الانتخابية المطعون بها للدوائر الانتخابية الثلاثة في المحافظة .

وقال بيان المفوضية تلقته( المستقلة) ان نتائج العد والفرز اليدوي في المحطات التي تم تقديم طعون فيها جاءت متطابقة مع الالكتروني مشيرا إلى أن ان مفوضية الانتخابات باشرت ومنذ ساعات الصباح الاولى بعملية العد والفرز للمحطات الانتخابية

واوضح البيان أن عدد تلك المحطات بلغ ٨٢ محطة في ٣ دوائر انتخاباية في ميسان، مبينا بأنه تم النظر بها وفق الاجراءات الفنية وتوفر الادلة وبتوصية مجلس المفوضين ، حيث تمت المباشرة بفتح المحطات وعلى قاعة الشرف في بناية الجندي المجهول ومن خلال كوادر مخصصة للغرض المذكور وبحضور واشراف بعثة الامم المتحدة وعدد من المراقبين الدوليين والمحليين وبتغطية من وسائل الاعلام المختلفة.

وأكد ان نسبة التطابق وصلت الى ١٠٠% لجميع المحطات وبدون وجود اي اختلاف بالنتائج الاولية المعلنة، لافتا الى ان محضرا رسميا سيتم تدوينه بما اظهرته تلك النتائج ويرفع الى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب في شأنه.

يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تواصل عمليات العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات تباعا وللمحطات المشمولة بأجراءات المطابقة، استنادا لنص المادة ٣٨ اولا من قانون الانتخابات المرقم ٩ لسنة ٢٠٢٠.