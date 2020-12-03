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بعد الصلح .. شاهد تامر حسني وأحمد السقا ماذا دار بينهم

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المستقلة /- حدث موقف طريف بين المطرب تامر حسني والفنان أحمد السقا عندما سأله النجم أشرف عبد الباقي عن المهنة التي سيعمل بها السقا في حالة استمرار جائحة فيروس كورونا .

وقال تامر حسني «أحمد السقا جدع وشهم ولو فتح مطعم هيأكل صحابه ببلاش وهيعمل ديليفري بالحصان لأنه يحب الخيل كثيرا».

صالح المطرب تامر حسني، الفنان أحمد السقا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، بعد أزمتهما الأخيرة، واحتضنه على الهواء.

وقال تامر حسني في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ضاحكا،:” كنت مشغول الفترة اللي فاتت وكنت بتخانق مع السقا على الفضائيات واتصالحنا على الفضائيات”.

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