بعد الحكم بالسجن .. هذه خطة محمد السبكي للهروب

المستقلة /- بعد الحكم عليه بالسجن المشدد لفترة ثلاث سنوات، كشفت معلومات أن المنتج المصري ​محمد السبكي​ متواجد في دبي، كي لا يتم تنفيذ الحكم بحقه اثر اتهامه بالتزوير بدعوى رفعتها ضده الممثلة المصرية ​نهلة زكي​، بحسب موقع الفن.

السبكي كان قد اهدى سيارة mini cooper للممثلة نهلا زكي، ومن ثم قرر استرجاعها بعد انفصالهما عن بعضهما البعض.

زكي اكدت ان السبكي استعان بسيدة منقبة ووقعت أوراق التنازل عن السيارة بدلاً عنها، وما أكد عملية التزوير ضبط من عاونه في هذه العملية، خصوصاً الذين قاموا بتزويده بصورة عن البطاقة القومية الخاصة بنهلة واسمها الحقيقي نهلة زكي عبد الله.

لذا محمد السبكي لن يعود الى مصر في المرحلة الحالية، قبل حلحلة هذه القضية التي تهدده بالسجن.