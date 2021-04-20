بعد التعامل 20 سنة مع الجن .. شخص يكشف أسرار عالم الجن العجيب وأين يسكنون؟

المستقلة /- كشف أحد الرقاة الشرعيين في السعودية أسرار أكثر من عشرين عاما في التعامل مع عالم الجن العجيب والغريب وأماكن تواجدهم وأنواعهم وأسباب تلبسهم بالإنس والأخطاء الشائعة عند بعض الرقاة.

وقال الراقي محمد بن ملفي آل دخنان: عالم الجن عجيب وغريب، فأغلب الجن المتلبسون بالإنس يكذبون على الراقي لذلك يجب أن يكون الراقي ذا دراية ومعرفة فلا يكثر الحديث معهم بل يواصل القراءة عليهم بنية الشفاء، مشيراً إلى أن سبب تلبس الجن بالإنس يعود إلى بعد الشخص عن الله وترك الصلاة والتخلف عنها وعدم التحصين بالأذكار والاستماع للأغاني والغضب.

وأضاف: من أنواع الجن: المسلمون واليهود والكفرة والنصارى والعاشقون والطيور وأخيراً المردة وهم أخطر الجن، أما عن أماكن تواجدهم فهم يتواجدون في المقابر والبيوت المهجورة ودورات المياه وأسقف الأبواب.

وعن أصعب الحالات، بيّن الراقي محمد آل دخنان أنها إحراق الجن البيت بالنار!! فالصحيح أنه أولاً يطهر البيت من جميع المنكرات ثم تقرأ سورة البقرة به ويرش البيت بالملح والسدر وحبة البركة وماء ورد لمدة ثلاثة أيام ، مشيراً إلى أن سبب إشعال النار بالبيوت هو التعاون بين الجان والسحرة.

وعن بعض الأخطاء عند بعض الرقاة أردف آل دخنان، أشار إلى أن الراقي عليه بالإخلاص واحتساب الأجر ومراقبة الله فهؤلاء المرضى بحاجة للراقي الذي يعرف كيف يتعامل مع الجان وعالمهم الغريب ، أما الأخطاء التي يرتكبها بعض الرقاة فهي “الضرب ، والخنق ، والكي بالنار والكهرباء ، والقراءة الجماعية ، والخلوة بالمرأة ، وسكب الماء الحار على المريض ، والاستعانة بالقرين وكذلك الاستعانة بالجان ، وشرط دفع مبلغ مالي كبير على المريض ، تصديق الجان ، وأخيراً ادعاء بعض الرقاة بمعرفته عدد الجان بالمريض ومزيد من التفاصيل عنهم .

وتابع : في الغالب يتلبس الجن الذكر بالمرأة والعكس وقليلا ما يتلبس الجن الذكر بالرجل والعكس.

وعن وجود الجن استشهد بالآية الكريمة (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) والآية الأخرى (كالَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ) وهذا دليل على تلبسهم بالإنسان ، وأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ” رأى رجلاً قد مُس فقال اخرج عدو الله” ، مشيراً إلى أن من خصائص رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها شاملة للجن والإنس ، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجن يرون الناس ومن المستحيل أن يراهم الإنس لذلك من يدعي أنه رأى جنيا أو صوره بمقطع فيديو فهذا غير صحيح ، قد تحس بالجني ولكنك لا تراه.

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