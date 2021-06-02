بعد التطعيم بـ”سينوفارم”..البحرين تدعو فئة من سكانها لتلقي لقاح “فايزر/بيونتيك” ضد كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دعت سلطات البحرين المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما ويعانون من السمنة أو الأمراض المزمنة إلى تلقي لقاح “فايزر/بيونتيك” ضد فيروس كورونا بعد تطعيمهم بمصل “سينوفارم”.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن نائب وزير الصحة البحريني، وليد خليفة المانع، أن لقاح شركة “سينوفارم” الصينية، الذي يأتي من نصيبه 60% من عمليات التلقيح في المملكة، يضمن درجة عالية للحماية من الفيروس، موضحا أن 90% من الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات بسبب الموجة الحالية لانتشار عدوى “كوفيد-19” غير ملقحين.

لكن المانع أشار مع ذلك إلى أن السلطات تدعو سكان البحرين، الذين تفوق أعمارهم 50 سنة ويعانون من السمنة أو الأمراض المزمنة، إلى التطعيم بجرعتي لقاح شركتي “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية بعد مرور 6 أشهر من إنجاز عملية التلقيح بمصل “سينوفارم”.

وأوضح نائب وزير الصحة أن الحكومة بدأت اقتراح التطعيم باللقاح الأمريكي الألماني على سكان البلاد منذ أواخر مايو.

وتشهد البحرين في الأسابيع الأخيرة أعنف موجة لانتشار فيروس كورونا حيث وصل عدد الإصابات به حتى الآن إلى 242790 حالة، بينها 1009، وذلك في بلد يبلغ عدد سكانه 1.5 مليون شخص.

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