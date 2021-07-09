بعد الانسحاب الامريكي..طالبان تسيطر على 85% من الأراضي الأفغانية

بعد الانسحاب الامريكي..طالبان تسيطر على 85% من الأراضي الأفغانية

المستقلة/- أعلنت حركة طالبان سيطرتها على 85 بالمئة من الأراضي الأفغانية حيث تشن الحركة المتمردة هجوما على قوات كابول بموازاة الانسحاب العسكري الأميركي، لكن لا يمكن تأكيد هذه التصريحات من مصادر مستقلة.

منذ تسارع انسحاب القوات الأجنبية في مطلع أيار/مايو، حققت طالبان تقدما كبيرا وسيطرت على منطقة تمتد من الحدود الايرانية غربا الى حدود الصين في شمال شرق البلاد.

وقال عضو فريق مفاوضي طالبان شهاب الدين ديلاور خلال مؤتمر صحافي في موسكو إن “85 بالمئة من الأراضي الأفغانية” باتت تحت سيطرة الحركة، ومن ضمنها نحو 250 إقليما من بين 398 في البلاد.

من جهتها أعلنت روسيا الجمعة أن حركة طالبان تسيطر على الجزء الأكبر من الحدود الأفغانية مع طاجيكستان، داعية إلى “ضبط النفس” بين المعسكرين في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي “نشهد تصاعدا حادا في التوتر عند الحدود الطاجيكية والأفغانية”، مشيرة إلى أن “طالبان احتلت في وقت قصير جزءا كبيرا من الأراضي الحدودية وتسيطر حاليا على حوالي ثلثي الحدود مع طاجيكستان”.

وأضافت أن موسكو تحض جميع الأطراف على “ضبط النفس”.

وأوضحت أن موسكو على استعداد لاتخاذ “تدابير إضافية” من أجل “منع الاعتداء” على حليفتها طاجيكستان ودعت كافة الأطراف إلى “تجنب نقل التوترات خارج البلاد”.