بعد الاشتباكات بين الجيش و(اليبشة) ..نزوح نحو 4 الاف شخص من سنجار

بعد الاشتباكات بين الجيش و(اليبشة) ..نزوح نحو 4 الاف شخص من سنجار

المستقلة/-أدت الاشتباكات بين قوات الجيش العراقي وعناصر (اليبشة) التابعة لحزب العمال الكوردستاني بعد خطة تطبيق القانون التي نفذها الجيش في قضاء سنجار الى نزوح اكثر من 4 الاف مواطن ايزيدي بضمنهم نساء واطفال وشيوخ كبار في السن، متجهين الى محافظة دهوك باقليم كوردستان.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بعدما عمدت عناصر من قوات (اليبشة) الى قطع الطرق في قرى وبلدات قضاء سنجار امام المدنيين.

وقالت النائبة فيان دخيل أن ” المدنين الفارين من الأوضاع الامنية المتردية في سنجار بحاجة ماسة لدعم اغاثي وانساني عاجل”

طالبت الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية القيام بواجبها وتوفير كافة اشكال الدعم لهؤلاء النازحين بالتنسيق مع الجهات المختصة في اقليم كوردستان.

وأشارت دخيل الى وجود نحو 65 الف عائلة سنجارية تقطن في اقليم كوردستان، حيث تعيش نحو 27 الف عائلة في المخيمات، فيما تتوزع 37500 عائلة على مدن وبلدات اقليم كوردستان، بينما عاد الى سنجار في العامين الماضيين نحو 9 الاف عائلة فقط.

وحذرت من ان اي انهيار امني جديد يعني نزوح اعداد مضاعفة من اهالي سنجار المنكوبين اصلا نحو اقليم كوردستان، داعية الجهات الامنية المعنية الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة اذا لم يتم اخراج عناصر حزب العمال من سنجار باسرع وقت .