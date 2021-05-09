بعد اغتيال الوزني .. فائق الشيخ علي يعلن انسحابه من خوض الانتخابات

المستقلة /… أعلن النائب فائق الشيخ علي انسحابه من خوض الانتخابات المقبلة والمؤمل إجراؤها في تشرين الاول المقبل.

وقال الشيخ علي في تغريدة له، “بعد اغتيال إيهاب الوزني أعلن انسحابي من الانتخابات النيابية، وأدعو القوى المدنية وثوار تشرين إلى الانسحاب أيضاً والتهيؤ لإكمال الثورة في الشهور القادمة ضد إيران وميليشياتها القذرة”.

واضاف، “لا خيار أمامنا غير الإطاحة بنظام القتلة المجرمين”.

وفي الساعة الأولى من صبيحة اليوم الأحد، قام مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية باغتيال مسؤول تنسيقية كربلاء للحراك المدني ايهاب جواد محمد الوزني بواسطة طلق ناري من سلاح نوع مسدس أمام منزله في منطقة حي الحداد وسط في مدينة كربلاء.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، أجهزة وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب جواد الوزني.

وقال الكاظمي خلال الجلسة الإعتيادية لمجلس الوزراء، إن “قتلة الناشط الوزني موغلون في الجريمة، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة، سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالامن العام”.

واضاف أن “المجرمين أفلسوا من محاولات خلق الفوضى واتجهوا الى استهداف النشطاء العزّل، لكن القانون سيحاسبهم مثلما سقط آخرون في قبضة العدالة من قبل”. (النهاية)

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