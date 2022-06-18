بعد اعتقال ٩ متهمين.. شرطة ميسان تنهي مشاجرة بناحية السلام

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، عن اعتقال (9) اشخاص من طرفي مشاجرة حدثت في ناحية السلام التابعة لقضاء الميمونة، نافية ما تداولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت مشاهد فيديو تظهر أستخدام الاسحلة الثقيلة والمتوسطة .

وقالت المديرية في بيان ، إن المشاجرة وقعت عصر يوم الجمعة، اثر خلاف حول مبارة كرة قدم دون اي خسائر مادية او بشرية ..

واوضحت ان القوة التي نفذت الواجب من الضباط والمراتب ، مؤلفة من قسم شرطة الميمونة وباقي تشكيلات الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية.

وحذر مديرية شرطة محافظة ميسان ، من تكرار نشر الاخبار بطريقة غير دقيقة والتحريف بمضمونها وتأويلها بغرض النيل من آمن المحافظة والسلم الأهلي والنظام العام، متوعدة بإجراءات رادعة جداً وقوية بقوة القانون.