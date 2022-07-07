بعد اعتزالها الفن وارتداء الحجاب ممثلة كويتية سابقة ترتدي النقاب

المستقلة /- بعد اتخاذها قرار ارتداء الحجاب قبل عام ونصف، فاجأت الفنانة الكويتية المعتزلة سعاد سليمان متابعيها بعد ظهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات” وهي ترتدي النقاب.

وأشارت سعاد المشهورة باسم “سعودة، أنها ما تزال في طور تعلم الطريقة الصحيحة لارتداء النقاب، آخذةً بنصائح متابعاتها، كما شكرت كل من هنأها وبارك لها بارتدائه.

وأجابت ابنة الممثلة الكويتية مي البلوشي، باختصار حول أسباب ارتدائها النقاب، قائلة: “أن الله يهدي من يشاء”، مُشيرةً أن الداعية الأمريكية المقيمة في الكويت، شريفة كارلو، التي اعتنقت الإسلام منذ عقود كانت ملهمتها ومثلها الأعلى بعدما شاهدت إحدى لقاءاتها بمحظ المصادفة، وكان لها الفضل بارتداء الحجاب.

ويأتي قرار سعاد بارتداء النقاب، بعد مرور أشهر على قرار اعتزالها التمثيل نهائيًا وارتدائها الحجاب، حيث شاركت منشور قالت من خلاله: “أعلن اعتزالي المجال كممثلة”، وكان السبب هو قبولها في الجامعة “تربيه اساسيه تخصص إسلامي”، مشيرة انها سوف تجعل حياتها للدراسة وأطفالها، حيث ليس لديها وقت للتمثيل، بالإضافة الى انها تحجبت ولا تريد لأي شيء يخدش حجابها.

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وتنتمي سعاد إلى عائلة فنية، فهي ابنة الفنانة مي البلوشي، وخالتيها الفنانتين مرام البلوشي وهند البلوشي وشقيقتها الفنانة شيماء، وكان آخر أعمال سعودة، مسلسل ” محمد علي رود” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2020، وكانت بدايتها عام 2013 من خلال تقديم برنامج

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