بعد اطلالة الجونة.. شذى حسون تنشر صورا جديدة مختلفة

المستقلة/- استطاعت الفنانة شذى حسون أن تمتص غضب منتقديها في مهرجان الجونة السينمائي بعد إطلالاتها الأولى بالفستان الأزرق، والذي لاقت بسببه انتقادات واسعة بسبب البطانة التي كانت مختلفة عن لون فستانها، حيث بدا الفستان غير جميل.

وأطلت بفستان آخر باللون الكريمي المائل للصفرة، وجاء بتفاصيل ناعمة عن الزخارف عكس فستانها الأزرق، واختارت مكياجاً دخانياً وترابياً، واستطاعت أن تمتص غضب متابعيها بعد تعرضها لانتقادات واسعة في أول عرض لها، بعد ظهورها في الفستان الأزرق الذي يكن مُرضياً.

يُذكر أن شذى حسون تعرضت لانتقادات بسبب ظهورها في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، لكنها اعتذرت لجمهورها عبر صفحاتها خلال الاستوري وقتها أن “الفستان المبطن” الذي أضافته إلى الفستان هو الذي تسبب في الخطأ الذي ظهر على الفستان؛ لأنه كان أفضل حالاً من دونه.

وقالت شذى: “الفستان الذي نسي الناس الحفلة وركزوا عليه.. أصدقائي الأعزاء، الفستان رائع وأعرف ما هو.. أقول إنه أصبح مشكلة مع البطانة الخاطئة.. لأنني عندما جربته كان بدون بطانة، ولكن احتراماً للناس لبست البطانة.. كان ذلك خاطئاً”. ووعدتهم أنها ستعوضهم بإطلالة جميلة أخرى ووفت بوعدها.