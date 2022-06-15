بعد استقالة الكتلة الصدرية.. امريكا مستعدة للعمل مع أي حكومة عراقية

المستقلة/- أكد مسؤول بالخارجية الأميركية، الاربعاء، أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي حكومة عراقية، لكن وفق شروط محددة.

وتفادى المسؤول التعليق على استقالة نواب كتلة مقتدى الصدر من مجلس النواب العراقي، وقال لـ”الحرة “لا تعليق على التطورات التي حصلت”.

لكنه أضاف: “نحن مستعدون للعمل مع أي حكومة تضع سيادة العراق ومصالح الشعب العراقي في صلب جدول أعمالها”.

وبعد ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة ومبادرات سياسية لا تحصى، لم تتقدّم العملية السياسية في العراق. ويتوقّف ذلك على التوافق بين الأطراف الشيعية المهيمنة على العملية السياسية منذ العام 2003.

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