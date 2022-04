بعد استحواذه على تويتر.. إيلون موسك يؤكد إنه سيشتري شركة “كوكا كولا”

المستقلة / – قال إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لـ”تسلا”، مازحا إنه سيشتري شركة “كوكا كولا” بعد شرائه البارز لمنصة “تويتر”، وتعهد بإعادة عنصر سيئ – الآن غير قانوني للغاية – كان موجودا في المشروب.

وانتقل موسك، المعروف بحركاته الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنشوراته، إلى “تويتر” في وقت متأخر من مساء الأربعاء “للإعلان” عن خطط لشراء شركة المشروبات التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات.

وقال: “بعد ذلك سأشتري “كوكا كولا” لإعادة الكوكايين مرة أخرى”.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022