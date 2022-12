بعد اسبوع من عرضه..Avatar2 يقترب من تحقيق نصف مليار دولار 

المستقلة/- بعد اسبوع من عرضه في دور السينما العالمية اقترب الجزء الثاني من فيلم Avatar من تحقيق ايرادات تصل الى نصف مليار دولار.

وبلغت إيراداتAvatar: The Way of Water في البوكس أوفس الأمريكي حوالي 134 مليون دولار، وفي السينمات العالمية حوالي 300 مليون دولار، وفي طريقه لتحقق إيرادات أكبر.

يحمل الجزء الثاني من فيلم AVATAR عنوان «The Way of Water»، ويتم عرضه في 13 دولة في نفس الوقت، ومن هذه الدول ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهونج كونج وبلجيكا والدنمارك وإيطاليا والسويد.

وتدور قصة فيلم Avatar: The Way of Water، حول جيك سولي الشاب الذي يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، ويواجه كوكب باندورا تهديدا جديدا، لذلك يبدأ سولي في تكوين جيش لمواجهة هذا الخطر.

يضم الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود منهم: زوى سالدانا، سام ورذينجتن، سيجورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، وغيرهم من النجوم المميزين بهوليوود.

Avatar: The Way of Water من إخراج العالمي جيمس كاميرون الذي اشترك في إخراج العديد من أعمال هوليوود المميزة منهم فيلم Titanic والذي صدر عام 1997، وحقق إيرادات مميزة بشباك التذاكر العالمي.

يذكر