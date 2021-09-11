بعد ارتفاع سعره …. مناشدات شعبية في ميسان بفتح استيراد البيض

بعد ارتفاع سعره …. مناشدات شعبية في ميسان بفتح استيراد البيض

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..ناشد عدد كبير من المواطنين في محافظة ميسان عبر وسائل التواصل الحكومة العراقية والمعنيين بضرورة فتح المنافذ الحدودية وعودة استيراد بيض المائدة الاوكراني والمعروف بجودته ورخص اسعاره .

واكد مواطنون لـ(المستقلة) ان أرتفاع اسعار بيض المائده العراقي اثقل كاهل المواطن الفقير وحرمه من اكله .متسائلين ماهو ذنب الفقير ليعيش في ظل حصار وتجويع جديد يفرض عليه بعد ارتفاع سعر الدولارالذي انعكس سلبا على المواطن حسب قولهم ؟

يذكر ان سعر طبقة البيض العراقي ٧ الاف دينار والبيض الاوكراني ب٢ الفين دينار .

وعمد الكثير من التجار والمنتفعين في السوق العراقية الى فرض سياسة الاحتكار والتسيس والتجويع بحجة دعم المنتج الوطني .