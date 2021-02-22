بعد احتراق احد محركتها .. بوينغ توصي بوقف الرحلات على الطائرة 777

المستقلة /- أعلنت شركة بوينغ يوم الأحد، أنها توصي شركات الطيران بوقف رحلات طائرات بوينغ 777 المماثلة لطائرة شركة يونايتد إيرلاينز التي أصيبت بعطل في المحرك الأيمن، إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص.

وقالت بوينغ إنها توصي ”بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و 59 في المخازن والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112 حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب“.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية أنها ستصدر تعليمات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات بوينغ 777 التي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112.

وقالت شركة ”يونايتد“ في وقت سابق من يوم الأحد، إنها علقت بشكل مؤقت كل رحلات طائراتها من طراز بوينغ 777 المزودة بمحركات ”برات أند وتني 4000“ وعددها 24 طائرة.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قالت، إن طائرة تابعة لشركة ”يونايتد إيرلاينز“ أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو يوم السبت؛ ما أدى إلى تناثر أجزاء منها لكنها عادت بسلام إلى المطار.

وقالت شركة يونايتد في بيان: إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328 التي كانت تقل 231 راكبا وطاقما مؤلفا من عشرة أفراد.

ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من الطائرة البوينغ 777-200 لكن لم ترد تقارير عن أي إصابات على الأرض.

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