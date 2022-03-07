بعد اجتماع مع وزير التجارة .. حاكم الزاملي يتوعد التجار المتلاعبين بالأسعار

المستقلة /- توعد النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، التجار المتلاعبين بالأسعار، وذلك اثر اجتماع “هام” جمعه بوزير التجارة وجهات امنية .

وقال الزاملي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في مبنى البرلمان، “لدينا أطمئنان بتوفير حصتين من المواد الغذائية خلال شهر رمضان”، مبيناً أن “وزارة التجارة أكدت توزيع مفردات البطاقة التموينية شهرياً”.

وأشار إلى أن “المالية تعهدت بزيادة تخصيصات وزارة التجارة”، مشددا أنه “سيتم محاسبة التجار المتلاعبين بالأسعار”.

واعتبر أن “التلاعب بقوت المواطن استهداف للبلد”، موضحاً أنه “من يوم غد ستبدأ وزارة التجارة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية”.

وجاء المؤتمر الصحفي للزاملي بعد ترأسه صباح اليوم، اجتماعاً وصفه بأنه “هام” مع وزير التجارة ورئيس جهاز الامن الوطني ومدير الامن الاقتصادي بشأن ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق.

وترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء امس الاحد، اجتماعاً “طارئاً” لمناقشة الأمن الغذائي بالبلاد وإجراءات مواجهة ارتفاع الأسعار، واصدر توجيهات الى وزارات المالية والتجارة والزراعة.

وشهدت الاسواق المحلية العراقية، خلال اليومين الماضيين، ارتفاعاً مفاجئاً في الاسعار، سيما المواد الغذائية الاساسية، وسط أنباء تفيد بتأثر الاقتصاد العراقي بتطورات المواجهة الروسية – الاوكرانية، مع اقتراب حلول شهر رمضان.

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