بعد اجتماع حول الوضع الغذائي .. محافظ ميسان يوجه بتشكيل لجنة لمراقبة الاسواق  

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..وجه محافظ ميسان علي دواي اليوم الثلاثاء بتشكيل لجنة لمراقبة الاسواق للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال مكتب المحافظ في بيان ان دواي ترأس اجتماعا ضم مدير عام في وزارة التجارة، وقائد شرطة ميسان، وقائممقام قضاء العمارة، والمعاون الأمني، والمستشار الاقتصادي للمحافظ، ومدراء الدوائر المعنية الامنية والتجارية في المحافظة

واوضح ان الاجتماع جاء لمناقشة الوضع الغذائي في المحافظة ،مبينا أن المحافظ أكد ضرورة متابعة الاسواق والحد من ارتفاع الاسعار ومحاسبة المحتكرين والمتلاعبين في الاسعار والإيعاز باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة تكون مهمتها مراقبة الاسواق ومتابعة الاسعار والسيطرة عليها .

وأشار البيان الى التواصل مع وزير التجارة بشأن الاسراع في تجهيز المواطنين بالحصة الغذائية التموينية والسلة الغذائية لشهر رمضان المبارك ,مبينا بانة تم الايعاز بالمباشرة في التوزيع خلال الايام المقبلة.