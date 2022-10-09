بعد اجتماعه الاخير.. ائتلاف ادارة الدولة يؤكد استعداده للحوار مع التيار الصدري

المستقلة/- أكد ائتلاف ادارة الدولة، الأحد، استعداده للحوار مع التيار الصدري للتفاهم حول المرحلة المقبلة.

وذكر الائتلاف في في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، أن “ائتلاف ادارة الدولة عقد امس السبت اجتماعاً هاما لهيأته القيادية في مكتب عمار الحكيم، وناقش الاجتماع تطورات الساحة السياسية العراقية و استمرار عمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة”.

وبحسب البيان، “جدد الائتلاف استعداده لفتح حوار جدي مع التيار الصدري للتفاهم حول ادارة المرحلة المقبلة”.

كما طالب “قيادة الحزبين الكرديين حسم مرشح رئاسة الجمهورية أو آلية الاختيار ووضع جدول زمني لحسمها”.