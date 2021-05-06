بعد إعتناقه الإسلام.. ألماني يقتل زوجته العربية بطريقة مروعة

المستقلة /… فزعت منطقة هورن الألمانية على وقع جريمة قتل بشعة، بعدما أقبل أقدم مواطن ألماني يبلغ من العمر 53 سنة، على قتل زوجته المغربية بشكل بشع.

و قُتِلت السيدة زهور.ن البالغة من العمر 40 سنة وذات الأصول المغربية من قبل زوجها الألماني الذي أعلن إسلامه مؤخرا بعدما وجه لها طعنة بسكين في رقبتها حتى الموت، حيث أصدرت السلطات الألمانية مذكرة توقيف في حقه بتهمة القتل غير العمد، وفق (الأندلس).

و صرح جيران المشتبه فيه بأن المعني بالأمر كان يبدو دائمًا طبيعيًا تمامًا، حيث عرف بأنه شخص هادئ للغاية، وقد تزوج مؤخرا من مواطنة مسلمة واعتنق الإسلام مؤخرا، وقد ظهر في إحدى الصور وهو يرتدي ملابس عربية أمام مسجد في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وفي إطار التحقيق معه، صرح المشتبه فيه في التورط في مقتل زوجته المغربية، بأنه لا يعترف بالنظام القانوني الألماني وينتقد الولايات المتحدة الأمريكية. (النهاية)