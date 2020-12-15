“بعد إصابتها بأورام في الرقبة “.. الأردنية حسناء سيف الدين تتصدر تريند جوجل

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر اسم الفنانة الأردنية حسناء سيف الدين، المقيمة فى مصر،تريند مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد ساعات من إعلانها إصابتها بـ5 أورام في الرقبة عبر حسابها موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

ونشرت حسناء ، صورة لها من داخل أحد المستشفيات ، وعلقت قائلة:”بعد الفحوصات والسونار طلع في رقبتي خمس أورام،وفي انتظار الجراح لعمل جراحة لأخذ عينة لفحصها وإن شاء الله تطلع حميدة، ادعولي بليز”.



وقالت حسناء سيف الدين، في منشور أخرى لها ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي“فيس بوك”: “ميرسي جدا جدا لكل اللي بعتلي هنا وعلى الواتساب وآسفة جدا لكل اللي كلمني وما ردتش، بس كان يوم صعب ومتعب جدا، الحمد لله، مبدئيا أحب أشاركم آخر تطورات حالتي الصحية، الورم طلع مَش واحد طلعو خمسة بأحجام مختلفة في الرقبة”.

وتابعت: “وللأسف موضوع الجراحة عشان نحلل عينة للتأكد إذا كان حميد أو لا هيتأجل، لأنه أثناء عمل التحاليل والفحوصات قبل الجراحة، اكتشفوا إنه نسبة التجلطات عندي عالية جدا، وطبعا الموضوع دا أهم من الجراحة وما كنش في الحسبان”.

وأردفت: “إدوني حقن وأدوية لسيولة الدم، وعملت تحاليل وإشاعات جديدة لموضوع التجلطات، ولاقوها على الرئة وهنعمل آشعة صبغة لمعرفة مكانها بالظبط ولسة معملتهاش، هعملها كمان شوية بإذن الله ومَش فاهمة جت منين، جلطات الرئة ولا إزاي ، أنا بلعب رياضة وعمري ما شربت سيجارة وبنام كويس، وأكلي صحي لحد كبير وعمري ما اشتكيت من صدري ولا نَفَسِيّ، والحمد لله على كل شئ، واختكم اتحجزت في المستشفى، لغاية انتهاء جميع فحوصات موضوع التجلطات ويشوفو لها حل وبعدها نرجع لجراحة رقبتي بإذن الله… الحمد لله على كل شئ، وربنا ما يحرمني منكم ولا من دعائكم ليا”.

ويذكر أن حسناء سيف الدين، تشارك فى بطولة مسلسل “سكن البنات” مع المخرج المصري محمد النقلي، حيث بدأت تصوير مشاهدها في العمل، وتجسد في المسلسل شخصية “سنية عراوي” فتاة بسيطة، والعمل بطولة كلا من وفاء عامر، أيتن عامر، دينا، منذر ريحانة، منة فضالي، حجاج عبد العظيم، عايدة رياض، إلهام عبد البديع، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، محمود عزت، وتأليف أحمد صبحي.