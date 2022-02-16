بعد أيام من ولادتها.. مغربية تدفن طفلتها حية

المستقلة /- حادثة مفجعة هزت مدينة كرسيف بالشمال الشرقي للمغرب. إذ قامت أم بدفن رضيعتها حية بواحدة من الضيعات الفلاحية.

وبحسب المعطيات، فإن الأمر يتعلق بـ”أم عازبة” حملت بطريقة غير شرعية، ما دفعها إلى التخلص من وليدتها بدفنها حية.

وفي أعقاب سلسلة من التحريات التي قامت بها عناصر الدرك الملكي في المنطقة، اهتدت الأخيرة إلى مكان دفل الطفلة.

وبررت الأم فعلتها هذه خلال استجوابها من قبل رجال الدرك الملكي، خوفها من “وصمة العار”، لأن “الحمل لم يكن شرعياً على حد قولها.

وتحت جنح الظلام، أقدمت الأم على دفن بنتها بواحدة من الضيعات البعيدة، إلا أن تساؤلات محيطها، والأشخاص الذين كانوا على علم بحملها وضعتها في حرج.

وفور وصول الخبر إلى علم عناصر الدرك الملكي، باشرت تحقيقاتها المعمقة، التي أفضت إلى اعتراف الأم العازبة بفعلتها، والطريقة التي قامت بها.

وخلفت الواقعة حالة من الصدمة في صفوف الساكنة، خاصة في ظل وجود عدد من المؤسسات الخيرية التي تتكفل بمثل هذه الحالات الإنسانية.

 

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