بعد أيام من رحيل زوجته.. وفاة الفنان العراقي بلاسم محمد

المستقلة/- منى شعلان/ رحل عن عالمنا الفنان التشكيلي العراقي بلاسم محمد، اليوم الجمعة عن عمر ناهز 67 عاما بعد أيام من وفاة زوجته.

ونعت نقابة الفنانين، الفنان الراحل فى بيان لها : ”ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين الفنان التشكيلي الدكتور بلاسم محمد، والتي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان“.

كما نعى وزير الثقافة العراقي حسن ناظم الراحل بلاسم، قائلا: ”بحرقة وحزن وأسف ودمع أنعى إليكم معشر الفنانين والمثقفين والأصدقاء الفنان الأستاذ د. بلاسم محمد. أبا سارة الأصيل، الطيّب، الحاني على أصدقائه وتلامذته، هكذا ترحل فجأةً لتخلّف في قلوبنا جمرة تتّقدُ، رحم الله روحك النقيّة“.

والفنان التشكيلي بلاسم محمد جسام، ولد في مدينة الكوفة عام 1954، وتعلق بفن الرسم والفنون الموسيقية منذ صغره رغم معارضة والده والبيئة الاجتماعية التي نشأ فيها.

وفي عام 1968 انتقل إلى بغداد حيث أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة، ودخل بعد ذلك، معهد الفنون الجميلة، ودرس في قسم الجرافيك والخط العربي حتى تخرج عام 1975، وبعدها أكمل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد، وترك العراق إلى هنغاريا.

وعاد بلاسم إلى العراق عام 1978 ليكمل دراسته الأكاديمية وبدلا من أن يعمل في المجال الذي يحبه ودرس من أجله، سيق إلى الخدمة العسكرية حيث قضى سنوات على جبهات القتال خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وحصل بعد ذلك على شهادتي الماجستير والدكتوراه، ليرحل إلى ألمانيا ومن هناك تنقل بين الدول الأوروبية، ثم عمل في مجال التدريس لسنوات طويلة كما عمل في الصحافة لأكثر من 15 عاما، ونشر العديد من البحوث والدراسات.

 

 

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