بعد أيام من تلقيه اللقاح .. رئيس وزراء باكستان يصاب بفيروس كورونا

المستقلة/- أعلن مكتب رئيس وزراء باكستان عمران خان ،السبت، أن فحوصا أثبتت إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا بعد يومين فقط من تلقيه اللقاح ضد المرض.

وقال المكتب إنه لا يستطيع “في هذه المرحلة سوى تأكيد أن نتائج فحوص رئيس الوزراء لكوفيد-19 إيجابية”، موضحا أنه قام “بعزل نفسه”.

وتأتي الإصابة بعد تلقى خان (68 عاما) لقاح سينوفارم الصيني، الخميس الماضي،  وسط موجة ثالثة من الإصابات في باكستان.

وقال وزير الصحة الباكستاني إنه يتعين على الحكومة التسريع من وتيرة تطعيم المواطنين ضد الفيروس وخاصة في ظل الارتفاع الكبير في حالات الإصابة به خلال الأيام القليلة السابقة.

وكان خان قد قلل من شأن خطورة الفيروس في بداية الجائحة وقال إن 97% ممن يصابون به يتعافون بشكل طبيعي قبل أن يعود لاحقا وينتقد المواطنين لتراخيهم في تطبيق إجراءات الحد من انتشاره.

وأصيب ما لا يقل عن 620 ألف شخص بالفيروس في باكستان وتوفي 13,800 جراءه حتى الآن.

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