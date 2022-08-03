بعد أن أشهرت إسلامها.. مغنية إنكليزية تطرح كليب “طلع البدر علينا”

المستقلة/- بعد أن اعتنقت الإسلام حبا في الرسول محمد وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة الهجرية، طرحت المغنية والكاتبة الإنكليزية سلوى لورين أغنية “طلع البدر علينا” على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ولاقت الأغنية رواجا واسعا في العالم العربي.

المغنية الشهيرة التي سبق أن غنت أمام الملكة البريطانية والأمير تشارلز، قررت تقديم نسخة جديدة من “طلع البدر علينا” بعد أن غنتها للمرة الأولى خلال مسابقة غنائية، وخطفت الأنظار وسحرت كل من سمعها في ذاك الوقت.

وتعاونت لورين مع الموزع المصري إيهاب عبد السلام والملحن حامد بدوي لإنجاز هذا العمل الفني فور عودتها من جولة غنائية ناجحة شملت أمريكا والمملكة المتحدة وأوروبا وباكستان وغيرها من الدول.

وفور طرحها في يوتيوب، احتل وسم سلوى لورين لائحة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وتصدرت محركات البحث المختلفة.

وكتب الفنان السوري يحيى حوى في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر: “قالوا لها أن الإسلام عدو للمرأة.. وأن الرسول محمد لم ينصفها، فقرأت وتدبرت وأسلمت وخرجت تغني له وتستقبله كما استقبله الأنصار بالمدينة .. المطربة البريطانية سلوى لورين.. تسلم لله وتنشد للرسول في ذكرى هجرته، طلع البدر علينا”.

وقال المدون سليمان التميمي: “طرحت المطربة الانكليزية المسلمة سلوى لورين انشودة طلع البدرعلينا عبر قناتها على اليوتيوب من خلال فيديو كليب جديد يأتي طرحه تزامناً مع العام الهجري الجديد 1444”.

بدورها علقت دلع المفتي، الكاتبة والأديبة الكويتية من أصول سورية، قائلة “الفنانة البريطانية سلوى لورين Lauren Derwent، بعد أن أسلمت قالت: كما استقبل أهل المدينة الرسول بأغنية طلع البدر علينا، أحببت أن أستقبل الإسلام ونبي الإسلام والسلام وأغني من كل قلبي وروحي “طلع البدر علينا”. (بانتظار أصحاب فتاوى تحريم الموسيقى)”.

وغنت سلوى لورين، مع فنانين كبار مثل إيد شيران، وبعد أن أشهرت إسلامها اتجهت نحو كتابة الأناشيد الإسلامية.

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