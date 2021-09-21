بعد أكثر من جلطة في الرئة هذا ما اوصى به كريم فهمي

المستقلة /- طمأن الفنان المصري كريم فهمي، جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية وذلك بعد إصابته بجلطتين في الرئة، لافتاً إلى أنه خرج من المستشفى وسيكمل علاجه في المنزل.

وقال كريم فهمي، في تغريدة عر حسابه على موقع تويتر: “الحمدلله على كل شيء، خرجت اليوم من المستشفي وسأكمل علاج في المنزل انشاالله، أشكر جدًا جدًا جدًا كل الناس التي سألت واهتمت وكل الناس التي دعت لي وهي لا تعرفني واسف جدًا لكل شخص كلمني او أرسل لي ولم أرد”

وكان كريم فهمي، قد نُقل الى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحيّة شديدة نتيجة اصابته بجلطتين في الرئة.

وكانت مصممة الأزياء والفنانة ندى أكرم، قد نشرت صورة للفنان كريم فهمي وهو يرقد على سرير المستشفى، وعلقت على الصورة قائلة “إنشاالله تعدى على خير وتقوم بالسلامة”.

نذكر أن كريم فهمي كان قد أعلن مؤخرًا عن استعداده لتقديم جزء ثان من فيلم “ديدو” بعد نجاحه الواسع هذا العام في عيد الاضحى وتحقيقه أعلى مشاهدات وبيع للتذاكر.

الجدير بالذكر ان الفنان المصري كريم فهمي ، ممثل من 1982 بدأ مسيرته الفنية مطلع عام 2010

تزوج عام 2013 من دانيا البناوي وفي فبراير 2014 رزق بإبنته الأولى كاميليا وبإبنته الثانية ناعومي في سبتمبر 2016 في أغسطس 2019 رزق بابنته الثالثة جميلة

 

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