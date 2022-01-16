بعد أبعاده من استراليا.. جوكوفيتش يشعر بخيبة الأمل

 

المستقلة/- عبّر الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف أول عالميا في التنس وغير الملقح ضد فيروس كورونا، عن “خيبة أمل شديدة” لرفض محكمة عليا أسترالية استئناف قرار إلغاء تأشيرته، لكنه سيمتثل للقرار ويغادر البلاد.

وقال النجم البالغ 34 عاما في بيان عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى: “احترم قرار المحكمة وسأتعاون مع السلطات المعنية فيما يتعلق بخروجي من البلاد”.

قبلها بساعات، كانت المحكمة الفدرالية الأسترالية رفضت استئناف جوكوفيتش قرار إلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا وطرده منها الذي أمرت به الحكومة، معتبرة أن الصربي الذي لم يتلقَ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، “يشكل خطرا صحيا” وإنه “يمكن أن يشجع المشاعر المناهضة للتلقيح”.

وتابع جوكوفيتش الذي سُمح له بمغادرة مركز الاحتجاز الذي نُقل إليه السبت، الجلسة عبر الإنترنت من مكاتب محاميه في ملبورن.

وأضاف جوكوفيتش المتوج 9 مرات بلقب أستراليا “سأستغرق الآن بعض الوقت للراحة والتعافي.. أشعر بخيبة أمل شديدة من قرار المحكمة لرفض مراجعتي القضائية حول قرار الوزير بإلغاء تأشيرتي، ما يعني انه لا يمكنني البقاء في أستراليا والمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة”.

وفي معركة استمرت 11 يوما واستحوذت اهتماما عالميا، بسبب عدم تلقيحه ضد كوفيد-19 وسلوكه في عملية دخوله إلى أستراليا، ألغيت تأشيرة جوكوفيتش في مطار ملبورن، ثم استعادها بعد قضية إجرائية قبل أن تلغى مرة ثانية من قبل وزير الهجرة.

وأمضى أولى لياليه في مركز احتجاز سيء السمعة في ملبورن، وخاض تمارينه على ملاعب البطولة لعدة أيام بعد استعادة تأشيرته، ثم عاد إلى الحجز.

وتابع حامل لقب 20 بطولة كبرى “أنا غير مرتاح لأن تركيز الأسابيع الماضية انصب عليّ وآمل الآن في التمكن من التركيز على اللعبة والبطولة التي أحبّ”.

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