بعثتان آثاريتان من المتحف البريطاني تصل الناصرية

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت مفتشية اثار وتراث ذي قار، مساء اليوم الخميس، عن وصول بعثتين آثاريتين من المتحف البريطاني الى مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار .

وقال بيان صادر عن المفتشية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان البعثتين تضمان “16عضوا من آثاريين عالميين ، وان البعثة الاولى برئاسة الدكتور سباستيان ، وستنقب في مدينة كرسو تل تلو الاثري للموسم السادس “.

وتابع اما ” البعثة التنقيبية الاثارية الثانية برئاسة الدكتور سنكل ، وستعمل بموسمها الاول في تل ابو كبور “.

ونوه الى ان ” كل بعثة يرافها فريق تنقيبي من مفتشية اثار ذي قار التي قدمت الدعم الفني واللوجستي والامني للبعثتين “.