بعثة منتخب العراقي تتوجّه إلى العاصمة الايرانية طهران .. اليوم الاحد

المستقلة /- تتوجَّه بعثة المنتخب الوطني بكرة القدم اليوم الأحد، الى العاصمة الإيرانية طهران لخوض مباراة مهمة أمام المنتخب الإيراني يوم 27 من الشهر الحالي على ملعب ازادي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في قطر.

وقال المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني محمد عماد، إن ” وفد منتخبنا الوطني سيغادر اليوم على متن طائرة خاصة متوجها الى العاصمة الايرانية طهران لملاقاة المنتخب الايراني، على أن يتوجَّه بعدها الى العاصمة اللبنانية بيروت ومنها الى مدينة صيدا لخوض مباراة لبنان ضمن التصفيات ذاتها”، مبينا ان” منتخبنا الوطني أنهى معسكره التدريبي الداخلي في بغداد والذي استمر لمدة خمسة أيام، والذي تضمن وحدات تدريبية مكثفة عدة، وخوض مباراة ودّيّة مع منتخب أوغندا “.

وأضاف عماد، أن ” الاتحاد العراقي لكرة القدم أصدر بياناً رسمياً، أعلن فيه القائمة النهائية التي ضمّت 25 لاعباً من اللاعبين المحليين والمحترفين وهي توليفة من الخبرة والشباب “، لافتا الى أن” عودة اللاعبين من أصحاب الخبرة الى المنتخب الوطني، منحت اللاعبين الشباب دافعاً كبيراً للمنافسة من خلال تشكيل خليط من الخبرة والشباب”.

وتابع عماد، أن ” الجهاز الفني واللاعبين عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية في المباراتين المقبلتين أمام إيران ولبنان لإعادة ثقة الجماهير “.

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