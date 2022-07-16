بعثة الحج العراقية: عودة 5345 حاجا الى عبر المنافذ الجوية والبرية

المستقلة/-  أعلنت بعثة الحج العراقية عن تفويج 5345 حاجا الى العراق قادمين من مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومنفذ عرعر الحدودي.

واكدت البعثة “تفويجها ل 5345 حاجا عراقيا الى ارض الوطن تم نقلهم جوا من مطار الملك عبدالعزيز بجدة وبرا عبر منفذ عرعر الحدودي, وان عملية تفويجهم تسير بانسيابية عالية وفق الخطط والجداول التي وضعتها البعثة”

واشارت الى ” نقل 1794 حاجا جوا من مطار الملك عبدالعزيز بجدة الى المطارات العراقية عبر طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية, وتفويج 3551 حاجا برا تم نقلهم بالحافلات العراقية عبر منفذ عرعر الحدودي”.

وأوضحت ان ” جميع الحجاج يتمتعون بصحة جيدة بعد اكمال ادائهم لمناسكهم براحة ويسر دون حدوث مشاكل ومعوقات, وسعداء بالعودة الى اهلهم وذويهم الى ارض الوطن بسلام “.

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