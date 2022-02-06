المستقلة/-حيدر حسين المشرف/.. وصلت مدينة الناصرية، اليوم الاحد، بعثة آثار فرنسية للتنقيب في مدينة لارسا الأثرية غربي محافظة ذي قار.

وقالت مفتشية آثار وتراث ذي قار في بيان، مساء اليوم، تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” البعثة ستستخدم أحدث الوسائل العلمية في التنقيب والأستكشاف باستخدام تقنية GPS ، والجيوفيزيائية ، والأقمار الصناعية “.

وأشار الى ان ” البعثة الفرنسية برئاسة الدكتورة جيسيكا ستباشر عملها يوم غد الأثنين ، بمشاركة آثاريين من مفتشية آثار ذي قار “.