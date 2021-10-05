بعثة آثار ايطالية تباشر موسمها الخامس في تل زرغل الاثري

بعثة آثار ايطالية تباشر موسمها الخامس في تل زرغل الاثري

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..باشرت بعثة تنقيب اثرية ايطالية موسمها الخامس في تل زرغل الاثاري في قضاء الدواية شمالي محافظة ذي قار .

وقال مدير مفتشية اثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق ان ” البعثة الايطالية برئاسة الدكتور ديفيد نادالي باشرت موسمها الخامس للتنقيب في تل زرغل الاثري في قرية ال نايف في قضاء الدواية شمالي المحافظة “.

ونوه الى ان ” فريقا من اثار ذي قار يرافق البعثة الايطالية التي من المؤمل ان تصل الوجبة الثانية منها في الايام المقبلة “.