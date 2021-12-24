بطل الحب الأعمى يتورط بقضية قد تنهي مسيرته الفنية

المستقلة /- مثل الفنان التركي بوراك أوزجيفيت، وبطل مسلسل الحب الأعمى، أمام القضاء، بسبب تهمة قضائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة أربع سنوات ودفع تعويضات مالية ضخمة.

حيث قدم العاملون في مسلسل “المؤسس عثمان” بلاغا إلى المدعي العام التركي، متهمين فيه بوراك بالتعدي عليهم وشتمهم واهانتهم، وكان قد أعد المدعي العام بدوره لائحة التهم التي قد تعرض الفنان للسجن مدة 4 سنوات، في حال ثبتت عليه هذه التهم.

وحضر بوراك أوزجيفيت ومحاميه سيركان توبر جلسة الاستماع في محكمة بيكوز الجنائية، ولم يسمح للصحفيين بالتواجد في قاعة المحكمة، واستمرت الجلسة بدفاع المتهم أوزجيفيت.

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وطُلب في لائحة الاتهام أن يُحكم على الممثل بوراك أوزجيفيت بالسجن لمدة من 3 أشهر و 15 يومًا إلى 4 سنوات وشهر واحد بتهمة الإهانة علنا بحق طاقم العمل.