بطائرات حربية.. قرار عاجل من الرئيس السيسي للتعامل مع كارثة قطاري سوهاج

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن قرارات عاجلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع كارثة حادث قطاري سوهاج.

وأضاف مدبولي، في كلمة له في مؤتمر صحفي على خلفية اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي وجه بتحرك طائرات حربية على الفور للمشاركة في عمليات نقل المصابين، مشيرا إلى أنه سيتم نقل أصحاب الحالات الحرجة للمستشفيات في القاهرة.

أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس وجه القوات المسلحة بالتدخل في حادثة القطارين وتقديم كل الدعم المطلوب.

وتابع أن هذا المرفق شهد عقودا من الإهمال وعدم الصيانة الأمر الذي تسبب في معاناة شديدة له، متابعا أن الدولة تعمل على تطوير هذا المرفق الذي يخدم ملايين المصريين.

وأكد أن الدولة أنفقت مئات المليارات وأمامها مسار طويل في سبيل تطوير هذا المرفق، مشيرا إلى أن الدولة تعاقدت على أسطول جديد من القطارات.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه بدأنا تطوير مرفق السكك الحديدية منذ نحو ٤ سنوات لكن مازال أمامنا فترة لاستكمال هذا التطوير.

وشهدت محافظة سوهاج في الصعيد، تصادم قطارين في مركز طهطا، مما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث الاصطدام، قد انتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق.