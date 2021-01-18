بصورة صادمة .. هنا الزاهد تسخر من شكلها بدون مكياج

المستقلة.. صدمت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر بصورة لوجهها ممتلئ بالجروح والكدمات، وكأنها تعرضت للضرب المبرح، ولكنها وضعت تعليقا ساخرا قالت فيه: شكلي من غير ميكاب.

هنا نشرت الصورة الصادمة عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع إنستغرام، ورجح البعض أن تكون الصورة من كواليس مشاركة هنا في بطولة مسلسل “النمر” مع النجم محمد إمام الذي بدأ تصويره منذ يومين وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة ومن المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021.

مسلسل “النمر”، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل في ثاني تعاون على التوالي مع محمد إمام بعد مسلسل “هوجان”، وحمل المسلسل سابقا اسم “الملك” ولكن تنازل صناعه عن الاسم للنجم عمرو يوسف، الذي سيقدم بنفس الموسم مسلسلا تاريخيا.

يذكر أن هنا الزاهد تستعد لعرض أول مسلسل من بطولتها المطلقة “حلوة الدنيا سكر”، وظهرت في البوستر الرسمي بتسعة وجوه تمثل شخصياتها في الحكايات التي يقدمها المسلسل.

مسلسل “حلوة الدنيا سكر” من نوعية الأعمال 45 حلقة، ويضم 9 حكايات كل حكاية تستغرق خمس حلقات ومقتبس عن فكرة الكاتب يسري الفخراني الذي ينافس بنفس الوقت بحكايات مسلسل “إلا أنا”، ويتولى كتابة السيناريو ورشة كتابة تضم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.

ويشارك هنا البطولة في كل حكاية نجم مختلف، وتأكد حتى الأن مشاركة النجم محمد الكيلاني ببطولة الحكاية الأولى ” قولي لأحمد ” وحكاية أخري لم يتم معرفة ترتيبها، كما يشارك الفنان محمود عبدالمغني ببطولة حكاية أخرى، ويقدم ميدو عادل بطولة احدى الحكايات، وينضم لهم النجم محمد الشرنوبي.

كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، ليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، ويظهر الفنان أحمد فهمي زوج هنا الزاهد كضيف شرف في حلقة واحدة فقط كما تشارك شقيقتها فرح بإحدى الحكايات وتجسد شخصية أختها.

كما تعاقدت الزاهد رسميا على تقديم دور البطولة النسائية أمام النجم العالمي مينا مسعود في فيلمه الجديد “فى عز الضهر”، الذي يخوض به أولى بطولاته السينمائية في مصر، ومن المقرر البدء في تصويره بعد انتهاء التحضيرات المبدئية ومن بينها استكمال قائمة نجوم الفيلم.