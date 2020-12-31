بصوت مرهق.. جومانا مراد تكشف عن وضعها الصحي بعد كورونا

بصوت مرهق.. جومانا مراد تكشف عن وضعها الصحي بعد كورونا

المستقلة /- بصوت يسكنه التعب ونبرات مرهقة، كشفت الفنانة جومانا مراد تطورات حالتها الصحية بعد 5 أيام من الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا.

جاء ذلك في تسجيل صوتي للممثلة السورية (47 عاما)، نشره برنامج The Insider بالعربي، على حسابه بموقع إنستغرام.

وقالت جومانا: “الحمد لله على كل حال، اليوم أحسن من امبارح (أمس)، يمكن إمبارح أول يوم بقدر أنام فيه منيح (جيدا)”.

وأضافت “افتكار الله رحمة والمؤمن مصاب”.

ووجهت جومانا نصائح لمرضى كورونا قائلة: “لازم (يجب) الواحد (المرء) يكون عنده يقين بالله ويتعامل مع كورونا كمرض عادي، لأن الخوف يقلل المناعة، ويتابع مع الدكتور وياخد الأدوية اللازمة ويشرب أشياء ساخنة، أشياء مغذية ويأكل جيدا”.

وتوجهت الفنانة بالشكر لجمهورها وكل من سأل عنها أو توجه لها بالدعاء في أزمتها الصحية، وكذلك الأطباء الذين يتابعون حالتها.

وختمت بالقول: “ألله يفرج همنا ويزيل الغمة، ويشفي كمان (أيضا) الفنانين زملائي، ويشفي الجميع ويلطف بعباده”.

وكانت جومانا مراد كشفت السبت الماضي عن إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد، موجهة تحذيرا إلى كل من تعامل معها خلال الفترة الأخيرة.

وآخر الأعمال الفنية لجومانا مراد هو مسلسل “خيانة عهد”، في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة يسرا وإنتاج شركة “العدل جروب”، إلى جانب مسلسل “مدرسة الحب”.