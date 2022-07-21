بصفقة انتقال حر.. لينجارد ينضم الى نوتنجهام فورست

المستقلة/-  أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنكليزي، الصاعد حديثا للدوري الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده مع جيسي لينجارد لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق في صفقة انتقال مجاني.

وأنهى لينجارد خريج أكاديمية يونايتد ارتباطه الذي استمر 22 عاما بالنادي بعد انتهاء عقده الشهر الماضي.

وسجل الدولي الإنكليزي البالغ عمره 29 عاما، والذي خاض مباراته الأولى مع يونايتد في 2014، 35 هدفا في أكثر من 200 مباراة مع الفريق.

ولم يكشف فورست عن مدة التعاقد لكن شبكة سكاي ذكرت أنه وقع عقدا لعام واحد.

وربطت تقارير لينجارد باحتمال الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد أو العودة إلى وست هام يونايتد الذي قضى معه فترة ناجحة على سبيل الإعارة في موسم 2020-2021 سجل خلالها تسعة أهداف في 16 مباراة.

وسيرتدي لينجارد القميص رقم 10 في فورست.

وعزز فورست صفوفه بالعديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية حيث أكمل التعاقد مع المدافع هاري توفولو ولاعب الوسط لويس أوبراين من فريق هدرسفيلد تاون المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

كما تعاقد مع نيكو وليامز وتايو أونيي ودين هندرسون وعمر ريتشاردز وجيليان بيانكون وموسى نياكاتي.

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