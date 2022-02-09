بصاروخ أو طائرة مسيرة ..تحذيرات أمريكية من هجوم محتمل على أبوظبي

المستقلة/- حذرت السفارة الأمريكية لدى دولة الإمارات في بيان،الأربعاء، مواطنيها من “تقارير عن هجوم محتمل بصاروخ أو طائرة مسيرة” في أبوظبي وطلبت منهم اتباع إجراءات السلامة.

وكانت وكالة أنباء الإمارات ذكرت في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق، ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في مبنى بشارع حمدان ولم ينتج عنه أي إصابات.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، دعما للحكومة ضد الحوثيين منذ 2015، وقد سحبت في 2019 قوّاتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلّح منذ 2014، لكنّها لا تزال لاعبا مؤثرا فيه.

وتعرّضت الامارات الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، شنها الحوثيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة درّبتها الإمارات.

ونجحت الإمارات في اعتراض وتدمير صاروخين ، بمساعدة القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية قرب أبوظبي، في 24 من كانون الثاني/يناير الماضي.

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