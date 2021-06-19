بشير حداد : بسبب الروتين لم يتم تنفيذ الاتفاق بين بغداد واربيل

المستقلة/- أقرّ نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، بوجود روتين قاتل في التعاملات الإدارية بمؤسسات الدولة أدى لعرقلة تنفيذ بنود موازنة العام الحالي كما ينبغي.

وقال الحداد في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الاتفاق بين بغداد وأربيل تم تضمين بنوده في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، ولكن حتى الآن لم تنفذ بنود الموازنة كما ينبغي بسبب الروتين القاتل في التعاملات الإدارية في مؤسسات الدولة، وبخاصة في أروقة وزارة المالية”، داعياً “الحكومة الى الإسراع في تنفيذ قانون الموازنة لجميع محافظات العراق ولكل الوزارات والمؤسسات”.

وأضاف أنه “في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية والإقليم فان الفرق واللجان الفنية ماضية في إجراء المتابعة والتدقيق ووضع الآلية المناسبة لذلك”، مطالباً “بغداد وأربيل بالالتزام التام بقانون الموازنة، والتقليل من الإجراءات الروتينية”.

وأعرب عن أمله بأن “يكون قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإرسال مبلغ 200 مليار دينار الى الإقليم بداية لحل هذه المعضلة، وفتح صفحة جديدة في العلاقات لتسوية وتصفير جميع المشاكل والملفات العالقة بينهما”.

وبيّن الحداد أن “عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون عقد جلسات مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي إلا جلسة واحدة، رغم دعوات رئاسة المجلس للنواب التي حددت مواعيد الجلسات عدة مرات وأعلنت جدول الأعمال”، مبيناً “تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لعقد الجلسة ونشر جدول الأعمال الخاص بها”.

وبشأن الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، أوضح نائب رئيس مجلس النواب أنه “تم تشكيل لجنة للمتابعة والتحقق من الأمر برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية عدد من النواب بينهم من محافظة دهوك، وزارت اللجنة ميدانياً تلك المناطق والتقت مسؤولين حكوميين في الإدارة وفي القوات الأمنية، وسترفع اللجنة تقريرها الى رئاسة المجلس لعرضه واتخاذ الإجراءات الأصولية بصدده”.

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