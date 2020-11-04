بشكل رسمي.. تأسيس نادي الحشد الرياضي

(المستقلة) – أصدرت وزارة الشباب والرياضة العراقية، شهادة تأسيس نادي الحشد الرياضي، التابع لهيئة الحشد الشعبي.

وبموجب شهادة التأسيس التي صدرت أمس الثلاثاء، أصبح بإمكان نادي الحشد المشاركة في البطولات الرياضية، محليا وخارجيا.

ونشرت الوزارة بيانا قالت فيه: “استنادا إلى موافقة السيد الوزير على أصل كتابنا برقم (3287) الصادر في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يمنح نادي الحشد الرياضي إجازة تأسيس نافذة لمدة سنة واحدة قابلة للتنفيذ”.

وأضاف البيان: “يستطيع النادي، بموجب هذه الإجازة، المشاركة في البطولات المحلية والخارجية وفقا للضوابط المعمول بها في وزارتنا والاتحادات الرياضية”.

وأتم: “لا تتحمل وزارتنا أي نفقات مالية للنادي في الوقت الحالي ومستقبلا، كونه تابعا لإحدى المؤسسات”.

جدير بالذكر أن نادي الحشد هو أول ناد يتبع القوات المسلحة أو الشرطة يتم تأسيسه في العراق بعد عام 2003، علما بأن نادي القوة الجوية تم تأسيسه عام 1931، فيما تأسس نادي الشرطة في العام التالي.