بشار الأسد يهاتف حاكماً عربياً

المستقلة /- تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، اليوم الثلاثاء، اتصالين هاتفيين من بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، ورمضان قاديروف، رئيس جمهورية الشيشان، قدَّما خلالهما التعازي والمواساة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، منوهين بالمناقب الحميدة للراحل الكبير وسيرته الطيبة ودوره في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس بشار الأسد ورمضان قاديروف عن شكره وتقديره لما عبَّرا عنه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات، متمنياً لسوريا والشيشان الخير والنماء والازدهار.